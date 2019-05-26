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Михайлов — самый результативный игрок казанского «Зенита» в сезоне-2018/19

Михайлов — самый результативный игрок казанского «Зенита» в сезоне-2018/19
Волейбол / Суперлига мужчины 0

Казанский «Зенит» подвёл статистические итоги сезона-2018/19. Подопечные Владимира Алекно приняли участие в пяти турнирах, в общей сложности проведя 60 матчей и одержав 47 побед. В ходе сезона было задействовано 20 игроков, в том числе волейболисты из молодёжной команды «Зенит-УОР» и фарм-клуба «Академия».

Казанская команда завоевала Кубок и Суперкубок России, стала серебряным призёром Лиги чемпионов и Суперлиги.

Рекордсменом по количеству матчей за сезон стал доигровщик Андрей Сурмачевский – 55 игр. Он сыграл 10 матчей Кубка России, а также почти в каждом матче сезона выходил на усиление подачи. В чемпионате страны больше всех игр провёл блокирующий Артём Вольвич – 32 из 34.

Лучшим бомбардиром «Зенита» стал диагональный Максим Михайлов, набравший 748 очков в 45 матчах.

В минувшем сезоне «Зенит-Казань» преодолел рубеж в 1000 сыгранных матчей в истории. Сейчас их 1046. Рекордсмены среди игроков – либеро Владислав Бабичев (576) и Максим Михайлов (438).

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