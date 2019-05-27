Требованиям для проведения ЧМ-2022 по волейболу соответствуют 8 городов

Министр спорта России Павел Колобков встретился с генеральным директором Международной федерации волейбола (FIVB) Фабио Азеведо. Основной темой беседы стало обсуждение вопросов, связанных с подготовкой России к проведению в 2022 году чемпионата мира по волейболу среди мужских сборных. Право принять турнир Россия получила в ноябре 2018 года.
«Волейбол в России очень популярен, и это подтверждает тот факт, что заявки на организацию чемпионата мира подали более 10 городов. При подготовке к турниру будет действовать аналогичная система, как и при организации таких крупных соревнований, как чемпионат мира по футболу, Олимпийские игры, Всемирная универсиада», — приводит слова Колобкова пресс-служба Минспорта России.
На прошлой неделе был образован оргкомитет по подготовке и проведению чемпионата мира, будет образован Наблюдательный совет организации. Ведётся также работа по созданию Координационного совета, в состав которого войдут представители заинтересованных федеральных и региональных органов исполнительной власти.
Азеведо сообщил, что в настоящее время FIVB осуществляет инспекционные визиты в российские города, участвующие в заявочной кампании. Подтверждение соответствия спортивных и инфраструктурных объектов требованиям FIVB уже получили восемь городов-кандидатов.
Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд 2022 года пройдёт в 10 российских городах. В соревнованиях примут участие 24 национальные сборные. Всего будет сыграно 70 матчей.
- 27 мая 2019
-
21:37
-
16:03
-
15:11
-
15:01
-
14:19
-
13:17
-
13:00
-
12:11
-
11:16
-
10:42
-
10:31
-
10:21
-
10:06
-
09:05
-
08:47
-
08:38
-
08:34
- 26 мая 2019
-
22:52
-
21:57
-
18:47
-
14:03
- 25 мая 2019
-
20:41
-
17:46
-
16:24
-
11:14
-
09:15
-
09:14
-
09:01
- 24 мая 2019
-
21:46
-
17:42
-
16:06
-
15:35
-
15:09
-
14:31
-
14:10