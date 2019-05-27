Требованиям для проведения ЧМ-2022 по волейболу соответствуют 8 городов

Министр спорта России Павел Колобков встретился с генеральным директором Международной федерации волейбола (FIVB) Фабио Азеведо. Основной темой беседы стало обсуждение вопросов, связанных с подготовкой России к проведению в 2022 году чемпионата мира по волейболу среди мужских сборных. Право принять турнир Россия получила в ноябре 2018 года.

«Волейбол в России очень популярен, и это подтверждает тот факт, что заявки на организацию чемпионата мира подали более 10 городов. При подготовке к турниру будет действовать аналогичная система, как и при организации таких крупных соревнований, как чемпионат мира по футболу, Олимпийские игры, Всемирная универсиада», — приводит слова Колобкова пресс-служба Минспорта России.

На прошлой неделе был образован оргкомитет по подготовке и проведению чемпионата мира, будет образован Наблюдательный совет организации. Ведётся также работа по созданию Координационного совета, в состав которого войдут представители заинтересованных федеральных и региональных органов исполнительной власти.

Азеведо сообщил, что в настоящее время FIVB осуществляет инспекционные визиты в российские города, участвующие в заявочной кампании. Подтверждение соответствия спортивных и инфраструктурных объектов требованиям FIVB уже получили восемь городов-кандидатов.

Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд 2022 года пройдёт в 10 российских городах. В соревнованиях примут участие 24 национальные сборные. Всего будет сыграно 70 матчей.