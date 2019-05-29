Либеро сборной России: в матче с японками не хватило концентрации
Либеро Дарья Пилипенко после поражения женской сборной России по волейболу от команды Японии со счётом со счётом 1:3 (22:25, 25:23, 18:25, 24:26) отметила, что главными факторами проигрыша стало отсутствие концентрации и большое число ошибок.
«Мне кажется, не хватило концентрации, отсюда допускали свои ошибки. По идее команда должна включаться на максимум в концовках партий, а мы, наоборот, сбавляем. Работаем над этим, сегодня уже было получше, но надо ещё очень сильно прибавлять.
Я впервые играла против Японии, у них сумасшедшая защита. У японской команды почти нет высокорослых игроков, но они это компенсируют удивительной мобильностью и эмоциями», — сказала Пилипенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Адамовым.
«Если Россия во мне заинтересована — буду биться». И плевать на разбитые локти
Дарья Пилипенко не читает критику – так велел муж. Она вообще многому учится у супруга. И верит в победу над Турцией.
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