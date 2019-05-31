Тренер сборной России: команда Турции провела отличный матч

Старший тренер женской сборной России Александр Красильников прокомментировал поражение в матче второго этапа Лиги наций с командой Турции со счётом 0:3 (19:25, 21:25, 20:25). Сборная России в этом турнире потерпела четвёртое поражение подряд. Турчанки одержали пятую победу.

«Поздравляю сборную Турции. Соперницы провели отличный матч. Они были очень хороши в атаке и защите», — приводит слова Красильникова официальный сайт Международной федерации волейбола.

Сборная Турции поднялась на первое место в турнирной таблице, россиянки — 14-е. В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут 6 команд, включая сборную Китая (хозяин финала).

Следующий этап с участием сборной России пройдёт в Кортрейке (Бельгия). 4 июня россиянки сыграют с Бельгией, 5-го — с Сербией, 6-го — с Польшей.