Сборная России — 14-я в турнирной таблице Лиги наций

Вчера, 30 мая, в женской Лиге наций были сыграны матчи третьего тура второго этапа. В турнирной таблице на первое место поднялась сборная Турции. Команда России, выигравшая один матч из шести, занимает 14-ю позицию.
Лига наций. Второй этап. Третий тур
Турция — Россия — 3:0 (25:19, 25:21, 25:20).
Япония — Германия — 3:0 (25:23, 25:19, 25:17).
Бельгия — Таиланд — 3:0 (25:21, 25:22, 25:23).
Китай — Южная Корея — 3:0 (25:21, 25:12, 25:11).
Нидерланды — Польша — 1:3 (13:25, 27:25, 20:25, 15:25).
Доминиканская Республика — США — 3:2 (25:10, 16:25, 25:19, 19:25, 15:11).
Италия — Сербия — 3:1 (25:27, 25:17, 27:25, 25:23).
Бразилия — Болгария — 3:0 (25:18, 25:23, 25:18).
Турнирная таблица
1. Турция – 5 побед — 1 поражение (15 очков, сеты — 15:4).
2. США – 5-1 (15, сеты — 17:7, мячи — 542:477).
3. Италия – 5-1 (15, сеты — 17:7, мячи — 559:509).
4. Польша – 5-1 (15, сеты — 17:8).
5. Бразилия – 4-2 (12, сеты — 15:8).
6. Китай – 4-2 (12, сеты — 13:7).
7. Япония – 4-2 (12, сеты — 14:8).
8. Сербия – 3-3 (9).
9. Доминиканская Республика – 3-3 (8, сеты — 12:13).
10. Бельгия – 3-3 (8, сеты — 9:12).
11. Нидерланды – 2-4 (7).
12. Таиланд – 2-4 (6).
13. Южная Корея – 1-5 (3, сеты — 5:15).
14. Россия – 1-5 (3, сеты — 5:16).
15. Германия – 1-5 (3, сеты — 4:15).
16. Болгария – 0-6 (1).
В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут 6 команд, включая сборную Китая (хозяин финала).
Следующий этап с участием сборной России пройдёт в Кортрейке (Бельгия). 4 июня россиянки сыграют с Бельгией, 5-го — с Сербией, 6-го — с Польшей.
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