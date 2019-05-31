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Российские волейболисты стартовали в Лиге наций с поражения от Франции

Российские волейболисты стартовали в Лиге наций с поражения от Франции
Волейбол / Сборная России 0

Мужская сборная России по волейболу начала защиту титула победителя Лиги наций с поражения. В стартовом матче соревнований 2019 года в Нови-Саде (Сербия) подопечные Туомаса Саммельвуо уступили команде Франции со счётом 1:3 (19:25, 22:25, 25:20, 23:25). Самым результативным в составе сборной России стал Егор Клюка, набравший 20 очков. 15 баллов — на счету Виктора Полетаева.

В первых двух партиях новый главный тренер доверил место в основном составе дебютантам Ивану Яковлеву и Ярославу Подлесных. Лидер сборной Дмитрий Волков вышел на площадку только с третьей партии. Не пошла игра и у связующего Игоря Кобзаря, который уже во втором сете уступил место Дмитрию Ковалёву.

1 июня сборная России сыграет с командой Японии.

Волейбол. Лига наций. Мужчины
Первая игровая неделя. Нови-Сад, Сербия

Россия — Франция — 1:3 (19:25, 22:25, 25:20, 23:25).

Лига наций (м)
31 мая 2019, пятница. 21:15 МСК
Франция
3 : 1
25:19, 25:22, 20:25, 25:23
Россия
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