Российские волейболисты стартовали в Лиге наций с поражения от Франции

Мужская сборная России по волейболу начала защиту титула победителя Лиги наций с поражения. В стартовом матче соревнований 2019 года в Нови-Саде (Сербия) подопечные Туомаса Саммельвуо уступили команде Франции со счётом 1:3 (19:25, 22:25, 25:20, 23:25). Самым результативным в составе сборной России стал Егор Клюка, набравший 20 очков. 15 баллов — на счету Виктора Полетаева.
В первых двух партиях новый главный тренер доверил место в основном составе дебютантам Ивану Яковлеву и Ярославу Подлесных. Лидер сборной Дмитрий Волков вышел на площадку только с третьей партии. Не пошла игра и у связующего Игоря Кобзаря, который уже во втором сете уступил место Дмитрию Ковалёву.
1 июня сборная России сыграет с командой Японии.
Волейбол. Лига наций. Мужчины
Первая игровая неделя. Нови-Сад, Сербия
Россия — Франция — 1:3 (19:25, 22:25, 25:20, 23:25).
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