«Пляжники» Красильников и Стояновский проиграли в 1/2 финала этапа Мирового тура
В Остраве (Чехия) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в полуфинале соревнований проиграли норвежскому дуэту Андерс Бернтсен Мол/Кристиан Сандли Серум со счётом 17:21, 15:21.
В матче за третье место Вячеслав и Олег сыграют с польской парой Гжегож Фиялек/Михал Брыль.
Напомним, Красильников и Стояновский напрямую вышли в 1/8 финала, заняв первое место в группе C. В первом раунде плей-офф они обыграли бразильцев Джорджа Вандерлея и Лойолу Штайна Андре со счетом 19:21, 21:19, 15:8. В четвертьфинале россияне также взяли верх над представителями Бразилии Эвандро Оливейрой и Бруно Оскаром Шмидтом — 14:21, 21:16, 15:12.
Красильников и Стояновский вышли в полуфинал этапа Мирового тура в Чехии
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