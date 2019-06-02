«Пляжники» Красильников и Стояновский проиграли в 1/2 финала этапа Мирового тура

В Остраве (Чехия) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в полуфинале соревнований проиграли норвежскому дуэту Андерс Бернтсен Мол/Кристиан Сандли Серум со счётом 17:21, 15:21.

В матче за третье место Вячеслав и Олег сыграют с польской парой Гжегож Фиялек/Михал Брыль.

Напомним, Красильников и Стояновский напрямую вышли в 1/8 финала, заняв первое место в группе C. В первом раунде плей-офф они обыграли бразильцев Джорджа Вандерлея и Лойолу Штайна Андре со счетом 19:21, 21:19, 15:8. В четвертьфинале россияне также взяли верх над представителями Бразилии Эвандро Оливейрой и Бруно Оскаром Шмидтом — 14:21, 21:16, 15:12.