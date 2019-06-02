Французские волейболисты взяли верх над японцами в Лиге наций

Мужская сборная Франции по волейболу завершила первую игровую неделю с максимальным результатом. В третьем матче первой игровой недели французы нанесли поражение команде Японии со счётом 3:1 (25:22, 25:27, 25:19, 25:15). Самыми результативными игроками матча стали диагональный сборной Японии Юдзи Нисида, принесший своей команде 24 очка, и его коллега по амплуа из Франции Жан Патри, набравший 19 баллов.

Ранее сборная Франции, также в четырёх партиях, обыграла команды России и Сербии. Японцы выиграли у Сербии (3:1) и уступили России (1:3).

Первая игровая неделя в Нови-Саде завершится встречей российских и сербских волейболистов.

Волейбол. Лига наций. Мужчины

Первая игровая неделя. Нови-Сад, Сербия

Япония – Франция – 1:3 (22:25, 27:25, 19:25, 15:25).