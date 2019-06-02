Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол / Новости /

Французские волейболисты взяли верх над японцами в Лиге наций

Французские волейболисты взяли верх над японцами в Лиге наций
Волейбол / Сборная России 0

Мужская сборная Франции по волейболу завершила первую игровую неделю с максимальным результатом. В третьем матче первой игровой недели французы нанесли поражение команде Японии со счётом 3:1 (25:22, 25:27, 25:19, 25:15). Самыми результативными игроками матча стали диагональный сборной Японии Юдзи Нисида, принесший своей команде 24 очка, и его коллега по амплуа из Франции Жан Патри, набравший 19 баллов.

Ранее сборная Франции, также в четырёх партиях, обыграла команды России и Сербии. Японцы выиграли у Сербии (3:1) и уступили России (1:3).

Первая игровая неделя в Нови-Саде завершится встречей российских и сербских волейболистов.

Волейбол. Лига наций. Мужчины
Первая игровая неделя. Нови-Сад, Сербия

Япония – Франция – 1:3 (22:25, 27:25, 19:25, 15:25).

Лига наций (м)
02 июня 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Япония
1 : 3
22:25, 27:25, 19:25, 15:25
Франция
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент