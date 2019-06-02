Красильников и Стояновский остались без медалей этапа Мирового тура в Чехии

В Остраве (Чехия) завершился этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский остались без медалей соревнований. В матче за третье место Красильников и Стояновский уступили польской паре Гжегож Фиялек/Михал Брыль со счётом 1:2 (21:10, 19:21, 7:15).
Ранее в полуфинале соревнований Вячеслав и Олег проиграли норвежскому дуэту Андерс Бернтсен Мол/Кристиан Сандли Серум (0:2).
Мол и Серум стали победителями соревнований. В финале норвежцы взяли верх над чешской парой Дэвид Швейнер/Ондрей Перусич со счётом 2:1 (17:21, 21:15, 15:10).
Напомним, Красильников и Стояновский напрямую вышли в 1/8 финала, заняв первое место в группе C. В первом раунде плей-офф они обыграли бразильцев Джорджа Вандерлея и Лойолу Штайна Андре (2:1). В четвертьфинале россияне взяли верх над ещё одной бразильской парой Эвандро Оливейра/Бруно Оскар Шмидт (2:1).
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