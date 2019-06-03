Саммельвуо: сразу обговорили с игроками, что в сборной России нет никаких клубов

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо рассказал о задачах команды и своих первых ощущениях от работы на новом посту.



«Большая страсть и гордость для меня быть здесь, и постараюсь сделать всё, что я могу. У нас отличный тренерский штаб, и есть большая энергия у тех, кто не был раньше в сборной. Чтобы реализовать наши идеи на площадке, стараемся использовать время как можно лучше.

Стараемся, чтобы все были здоровы и могли расти через каждую тренировку и каждую игру. Состав будет меняться во время Лиги наций тоже. Это наш план на ближайшие четыре с половиной месяца. Это надо делать. И потом игроки, которые никогда не были в сборной, — они пришли сюда с такой энергией! Это видно, и приятно на это смотреть.

Если посмотреть историю сборной России, то такие победы были! И мы не можем говорить, что это не важно. Конечно, важно. Когда игра начинается, каждый игрок и тренер хочет выиграть всегда. Об этом не нужно говорить. Нужно жить каждым моментом. Каждый из четырёх турниров важен. И, конечно, у нас есть ротация игроков, подумаем, как всё это сделать. Самая главная задача — олимпийский отбор и чемпионат Европы. Результаты важны, потому что дают уверенность.

Спрашиваю игроков: почему вы начали играть в волейбол? Потому что нам нравится — отвечают они. Да, это наша работа, но, думаю, многие мечтают быть на нашем месте. Мы на первом же собрании обговорили, что здесь нет «Кузбасса», «Локомотива», «Белогорья» или «Зенита». Есть только один коллектив, одна команда — сборная России», — сказал Саммельвуо в интервью, размещённом на канале сборной России в YouTube.