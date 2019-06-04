Женская волейбольная сборная России проиграла Бельгии в Лиге наций

Женская сборная России в первом матче третьего этапа Лиги наций в Кортрейке (Бельгия) проиграла хозяйкам со счётом 0:3 (22:25, 20:25, 22:25). Подопечные Вадима Панкова потерпели пятое поражение подряд. В шести играх из семи они уступили своим соперницам. Бельгийки одержали третью победу.

Лига наций. Женщины. Третий этап. 1-й тур. Кортрейк, Бельгия

Бельгия — Россия — 3:0 (25:22, 25:20, 25:22).

Следующий матч Лиги наций россиянки сыграют 5 июня с командой Сербии.

В финальный раунд, который будет проходить с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут шесть команд, включая сборную Китая, хозяина финала. Действующим победителем Лиги наций является сборная США. В прошлогоднем финале американки обыграли сборную Турции со счётом 3:2 (17:25, 25:22, 26:28, 25:15, 15:7).