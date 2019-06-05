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Российские волейболистки потерпели седьмое поражение в Лиге наций — 2019

Российские волейболистки потерпели седьмое поражение в Лиге наций — 2019
Волейбол / Сборная России 0

Женская сборная России по волейболу потерпела седьмое поражение в Лиге наций — 2019. Подопечные Вадима Панкова выиграли первую партию матча с Сербией, но затем отдали соперницам три сета подряд. В итоге — поражение со счётом 1:3 (25:22, 18:25, 11:25, 22:25). Самой результативной в составе россиянок стала Ксения Парубец, принесшая команде 17 очков. У Екатерины Ефимовой — 12 баллов, включая 4 блока и 2 эйса.

6 июня сборная России завершит третью игровую неделю в Лиге наций встречей с командой Польши.

Одержав одну победу в восьми матчах, российские волейболистки занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице соревнований.

Волейбол. Лига наций. Женщины
Третья игровая неделя. 2-й тур. Кортрейк, Бельгия

Россия — Сербия — 1:3 (25:22, 18:25, 11:25, 22:25).

Лига наций (ж)
05 июня 2019, среда. 18:15 МСК
Россия
1 : 3
25:20, 18:25, 11:25, 22:25
Сербия
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