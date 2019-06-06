Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол / Новости /

Женская сборная России — 15-я в турнирной таблице Лиги наций

Женская сборная России — 15-я в турнирной таблице Лиги наций
Волейбол / Сборная России 0

Вчера, 4 июня, в женской Лиге наций были сыграны матчи второго тура третьего этапа. В турнирной таблице лидирует сборная Турции. Команда России, выигравшая один матч из восьми, занимает 15-ю позицию.

Лига наций. Женщины Третий этап. Второй тур
Россия — Сербия — 1:3 (25:22, 18:25, 11:25, 22:25).
Бельгия — Польша — 1:3 (22:25, 25:21, 18:25, 23:25).
Болгария — Турция — 0:3 (14:25, 9:25, 23:25).
Таиланд — Доминиканская Республика — 2:3 (29:31, 25:13, 28:30, 25:20, 14:16).
Италия — Япония — 3:0 (25:21, 25:16, 25:22).
Китай — Нидерланды — 3:0 (25:16, 25:19, 25:19).
Южная Корея — Бразилия — 0:3 (17:25, 16:25, 11:25).
США — Германия — 3:0 (25:18, 25:22, 25:18).

Турнирная таблица
1. Турция – 7 побед — 1 поражение (21 очко, сеты — 21:5).
2. США – 7-1 (21, сеты — 23:8, мячи — 711:615).
3. Италия – 7-1 (21, сеты — 23:8, мячи — 731:641).
4. Китай – 6-2 (18, сеты — 19:7).
5. Польша – 6-2 (18, сеты — 20:12).
6. Бразилия – 5-3 (16).
7. Сербия – 5-3 (15).
8. Япония – 4-4 (12).
9. Бельгия – 4-4 (11).
10. Доминиканская Республика – 4-4 (10).
11. Таиланд – 3-5 (10).
12. Нидерланды – 2-6 (7).
13. Германия – 2-6 (5).
14. Южная Корея – 1-7 (3, сеты — 6:21).
15. Россия – 1-7 (3, сеты — 6:22).
16. Болгария – 0-8 (1).

В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут 6 команд, включая сборную Китая (хозяин финала).

Сборная России стала другой. Теперь она всегда проигрывает?
Российские волейболистки потерпели от Сербии седьмое поражение. Всё очень плохо.
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент