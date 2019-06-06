Призёр Олимпийских игр Динейкин покинул тренерский штаб московского «Динамо»
Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о расставании с призёром Олимпийских игр тренером Станиславом Динейкиным. Он выступал в столичный клуб с 2004 по 2006 год.
«Станислав Анатольевич в качестве игрока принёс огромную пользу столичному клубу для завоевания первых золотых медалей команды в чемпионате России 2006 года. В качестве помощника тренера Станислав Анатольевич выполнял работу по подготовке столичного «Динамо» к матчам чемпионата России и Лиги чемпионов. Мы желаем Станиславу Анатольевичу успешной тренерской карьеры», — говорится в сообщении.
Главным тренером московского «Динамо» является Константин Брянский. «Динамо» завершило минувший чемпионат России на седьмом месте.
Свентицкис стал игроком московского «Динамо»
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