Призёр Олимпийских игр Динейкин покинул тренерский штаб московского «Динамо»

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о расставании с призёром Олимпийских игр тренером Станиславом Динейкиным. Он выступал в столичный клуб с 2004 по 2006 год.

«Станислав Анатольевич в качестве игрока принёс огромную пользу столичному клубу для завоевания первых золотых медалей команды в чемпионате России 2006 года. В качестве помощника тренера Станислав Анатольевич выполнял работу по подготовке столичного «Динамо» к матчам чемпионата России и Лиги чемпионов. Мы желаем Станиславу Анатольевичу успешной тренерской карьеры», — говорится в сообщении.

Главным тренером московского «Динамо» является Константин Брянский. «Динамо» завершило минувший чемпионат России на седьмом месте.