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Российские волейболисты разгромили Португалию в матче Лиги наций в Уфе

Российские волейболисты разгромили Португалию в матче Лиги наций в Уфе
Волейбол / Сборная России 0

Мужская сборная России по волейболу стартовала на домашнем этапе Лиги наций с уверенной победы над командой Португалии со счётом 3:0 (25:19, 25:22, 25:20). Самым результативным в составе подопечных Туомаса Саммельвуо стал Дмитрий Волков, принесший команде 15 очков (среди них 3 блока и 2 эйса). По 11 баллов набрали Денис Земчёнок и Ильяс Куркаев (3 блока). Сборная России впервые в Лиге наций—2019 одержала победу в трёх партиях.

Завтра, 8 июня, российские волейболисты встретятся с командой США, а 9-го сыграют с итальянцами.

Сборная России одержала третью победу в четырёх матчах и поднялась на пятое место в турнирной таблице.

Волейбол. Лига наций. Мужчины
Вторая игровая неделя. 1-й тур. Уфа, Россия

Россия – Португалия – 3:0 (25:19, 25:22, 25:20).

Лига наций (м)
07 июня 2019, пятница. 17:00 МСК
Россия
3 : 0
25:19, 25:22, 25:20
Португалия
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