Саммельвуо — о матче с США: лучшая игра из пяти, без взлётов и падений

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо прокомментировал победу во втором матче домашнего этапа Лиги наций с командой США (3:0).

«Я рад, потому что мы растём от игры к игре. Сегодня команда показала, что мы движемся вперёд, мы сыграли ровный матч, без взлётов и падений (показывает рукой). В первой партии искали ритм, потом нашли его и играли ровно. Может быть, США не в лучшей форме, но это неважно. Главное, что мы играли ровно.



Ребята — молодцы, играли по нашей системе, не только выигрывали блоком мячи, но и много смягчали, поднимали мячи, это наша игровая философия. Были сконцентрированы. Конечно, разбирали соперника. На сегодня это лучшая наша игра из пяти. Она ровная, без пауз, взлётов и падений.



Виктор Полетаев набирает форму, стараемся помогать ему, чтобы он спокойно работал. Земчёнок вчера отлично играл, с Сербией тоже. Здорово, что у нас есть два диагональных, мы можем менять их. По ротации состава у нас есть свои планы. После этого уик-энда будет… Будет, что будет (улыбается). Пока у нас есть только завтра», — передаёт слова Саммельвуо корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.