Холт — о поражении в матче с Россией: это большой урок для команды США

Центральный блокирующий мужской сборной США по волейболу Максвелл Холт прокомментировал поражение в матче второй игровой недели Лиги наций со сборной России (0:3).
«Поздравления России, они доминировали всю игру, связующий здорово сыграл, диагональный был в ударе. Было тяжело контролировать его, сдерживать. Это главная причина поражения. Это большой урок для нашей команды, у нас много молодых игроков, для них это огромный опыт — сыграть против очень сильной российской команды в России, при такой поддержке. Думаю, нам надо переварить это и двигаться дальше. У нас завтра игра. Сезон длинный, долгий путь к финалу. К счастью, мы уже там как хозяева. Будем продолжать работать и расти, искать пути к победе. Надеюсь, вы поняли всё, что я сказал (смеётся)?» — передаёт слова Холта корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.
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