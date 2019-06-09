Американские волейболисты обыграли Португалию на этапе Лиги наций в Уфе
Мужская сборная США по волейболу одержала первую и единственную победу в рамках второй игровой недели Лиги наций, которая проходит в Уфе. В матче третьего тура американцы нанесли поражение команде Португалии со счётом 3:1 (25:20, 22:25, 25:22, 25:17). Самым результативным игроком матча стал диагональный сборной США Бенджамин Пэтч, принесший своей команде 20 очков. Лучшим у португальцев стал его коллега по амплуа Марку Феррейра, на счету которого 16 баллов.
Португалия проиграла все три матча в Уфе, сумев взять лишь одну партию. Американцы ранее уступили сборным Италии (1:3) и России (0:3).
Волейбол. Лига наций. Мужчины
Вторая игровая неделя. 3-й тур. Уфа, Россия
США – Португалия — 3:1 (25:20, 22:25, 25:22, 25:17).
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