Ярёменко: может ли Уфа принять Лигу наций ещё? Почему нет?

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко подвёл организационные итоги этапа Лиги наций в Уфе.

«Турнир как был, так и остался престижным. Есть команды, которые решают задачи свои. В этом году всё-таки олимпийские отборы. Вопросов по организации и в прошлом году не было, и сейчас нет. Организация на высочайшем уровне, это отмечают и наши европейские коллеги.



Может ли Уфа принять Лигу наций ещё? Да. Почему нет? Посмотрим, что будет в следующем сезоне», — передаёт слова Ярёменко корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.

Лига наций в сезоне-2018 сменила Мировую лигу. Главное отличие в том, что на предварительном этапе в течение пяти игровых недель все 16 команд играют однокруговой турнир, по итогам которого сильнейшие выходят в «Финал шести». Первым и действующим победителем Лиги наций является сборная России.