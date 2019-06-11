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Матчи Лиги наций в Уфе посетили почти 30 тыс. человек

Матчи Лиги наций в Уфе посетили почти 30 тыс. человек
Волейбол / Сборная России 0

7-9 июня в Уфе прошёл второй этап мужской Лиги наций. Сборная России одержала победы над командами Португалии, США и Италии. Во всех встречах подопечные Туомаса Саммельвуо оказались сильнее в трёх партиях.

Наибольшая посещаемость была зарегистрирована на встрече Россия — США. На «Уфа-Арене» присутствовало 8080 зрителей. Это новый рекорд российских этапов Лиги наций.

Всего за три дня уфимскую арену посетили 29 950 человек, сообщает официальный сайт «Урала».

В активе России пять побед в шести матчах Лиги наций. В турнирной таблице действующий чемпион занимает четвёртое место.

Матчи третьего этапа с участием сборной России пройдут в Урмии (Иран). 14 июня россияне сыграют с поляками, 15-го — с канадцами, 16-го — с иранцами.

Мужская сборная России — четвёртая в турнирной таблице Лиги наций
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