Матчи Лиги наций в Уфе посетили почти 30 тыс. человек
7-9 июня в Уфе прошёл второй этап мужской Лиги наций. Сборная России одержала победы над командами Португалии, США и Италии. Во всех встречах подопечные Туомаса Саммельвуо оказались сильнее в трёх партиях.
Наибольшая посещаемость была зарегистрирована на встрече Россия — США. На «Уфа-Арене» присутствовало 8080 зрителей. Это новый рекорд российских этапов Лиги наций.
Всего за три дня уфимскую арену посетили 29 950 человек, сообщает официальный сайт «Урала».
В активе России пять побед в шести матчах Лиги наций. В турнирной таблице действующий чемпион занимает четвёртое место.
Матчи третьего этапа с участием сборной России пройдут в Урмии (Иран). 14 июня россияне сыграют с поляками, 15-го — с канадцами, 16-го — с иранцами.
Мужская сборная России — четвёртая в турнирной таблице Лиги наций
«Это фантастика!» Волейбольная сборная России тоже выиграла со счётом 9:0
У футболистов 9:0? Нашли чем удивить! Волейбольная сборная России с тем же счётом выиграла этап Лиги наций. Но соперники были куда сильнее!
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