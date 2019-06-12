Воронкова: с каждым матчем сборная России будет играть лучше
Доигровщица сборной Ирина Воронкова прокомментировала победу в матче с командой Южной Кореи на четвёртом этапе Лиги наций со счётом 3:1 (25:23, 15:25, 25:20, 25:17). Для подопечных Вадима Панкова это вторая победа в 10 играх.
«Для нас было важно выиграть этот матч. Нам нужно больше тренироваться и думать об этой игре, чтобы стать сильнее к следующей. Шаг за шагом мы можем улучшить положение, я в этом уверена. Нам нужно играть всем вместе, у нас появились новые игроки. С каждым матчем мы будем играть лучше», — приводит слова Воронковой официальный сайт Международной федерации волейбола.
Сегодня, 12 июня, россиянки сыграют с командой Болгарии. В турнирной таблице сборная России занимает 14-е место.
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