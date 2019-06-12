Российские волейболистки обыграли Болгарию в матче Лиги наций

Женская сборная России по волейболу во втором матче четвёртого этапа Лиги наций в Перудже (Италия) одержала победу над командой Болгарии со счётом 3:0 (25:20, 25:23, 25:16). Этот успех стал только третьим для подопечных Вадима Панкова. В восьми матчах турнира россиянки уступали своим соперницам.
Лига наций. Женщины. Четвёртый этап. 2-й тур. Перуджа, Италия
Россия — Болгария — 3:0 (25:20, 25:23, 25:16)
Следующий матч россиянки сыграют завтра, 13 июня, с командой Италии. В финальный раунд, который будет проходить с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут шесть команд, включая сборную Китая, хозяина финала.
Действующим победителем Лиги наций является сборная США. В прошлогоднем финале американки обыграли сборную Турции со счётом 3:2 (17:25, 25:22, 26:28, 25:15, 15:7).
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