Российские волейболистки уступили Италии, потеряв шансы на выход в «Финал шести»

Женская сборная России по волейболу в матче четвёртого этапа Лиги наций в Перудже уступила команде Италии со счётом 1:3 (25:22, 21:25, 15:25, 21:25). Это девятое поражение подопечных Вадима Панкова в 12 поединках турнира.



Лига наций. Женщины. Четвёртый этап. 3-й тур. Перуджа, Италия

Россия — Италия — 1:3 (25:22, 21:25, 15:25, 21:25)



Россиянки располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице с 10 набранными очками. Они опережают только команды Болгарии и Южной Кореи. Итальянки возглавляют группу, набрав 29 очков.



После этого поражения россиянки лишились даже теоретических шансов на попадание в «Финал шести», который будет проходить с 3 по 7 июля в Нанкине. В нём примут участие шесть команд, включая сборную Китая — хозяина финала.