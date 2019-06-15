Иран обыграл Польшу, отодвинув Россию с первого места группы Лиги наций
Мужская сборная Ирана во втором матче третьего этапа волейбольной Лиги наций в иранском городе Урмия одолела команду Польши со счётом 3:2 (25:20, 21:25, 18:25, 25:17, 15:8).
В восьми поединках турнира иранцы потерпели лишь одно поражение, уступив сборной Бразилии — 2:3. У Польши после сегодняшней неудачи стало одинаковое количество побед и поражений — по четыре. Сборная Ирана, набрав 21 очко, возглавляет группу, на одно очко опережая россиян. Поляки — на седьмом месте (12).
Лига наций. Мужчины. Третий этап. Второй тур. Урмия, Иран
Иран — Польша — 3:2 (25:20, 21:25, 18:25, 25:17, 15:8).
В финальный раунд соревнований, который пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго, выйдут шесть команд, включая сборную США (хозяйка финала).
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