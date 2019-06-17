Волейболистка Кошелева будет играть в китайском клубе «Гуандун Эвергранд»

Чемпионка мира 2010 года, двукратная чемпионка Европы российская доигровщица Татьяна Кошелева сообщила, что она подписала годичный контракт с китайской волейбольной командой «Гуандун Эвергранд».
В минувшем сезоне Кошелева выступала за бразильский клуб «Рексона-Сеск» и итальянский «Скандиччи».
«На следующий год я буду выступать за команду „Эвергранд“, контракт рассчитан на один сезон. Клуб создал для меня прекрасные условия и ставит высокие задачи. Командой руководит именитый тренер, от которого я с удовольствием буду перенимать опыт и повышать своё мастерство. Китайский чемпионат давно вызывает большой интерес, и я рада, что следующий сезон проведу в этой команде», — цитирует Кошелеву «Р-Спорт».
Кошелева является трёхкратной чемпионкой России (2008, 2010, 2011).
- 17 июня 2019
-
21:47
-
16:24
-
16:00
-
15:12
-
14:42
-
14:31
-
14:21
-
14:17
-
13:06
-
12:48
-
12:14
-
11:25
-
10:44
-
10:22
-
10:10
-
09:45
-
09:04
-
01:02
- 16 июня 2019
-
20:22
-
19:07
-
16:53
-
15:06
-
13:26
-
13:14
-
13:02
-
12:48
-
12:27
-
11:45
- 15 июня 2019
-
20:19
-
19:49
-
16:09
-
14:14
-
12:59
- 14 июня 2019
-
21:39
-
17:32