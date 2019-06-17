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Волейболистка Кошелева будет играть в китайском клубе «Гуандун Эвергранд»

Волейболистка Кошелева будет играть в китайском клубе «Гуандун Эвергранд»
Волейбол / Международный волейбол 0

Чемпионка мира 2010 года, двукратная чемпионка Европы российская доигровщица Татьяна Кошелева сообщила, что она подписала годичный контракт с китайской волейбольной командой «Гуандун Эвергранд».

В минувшем сезоне Кошелева выступала за бразильский клуб «Рексона-Сеск» и итальянский «Скандиччи».

«На следующий год я буду выступать за команду „Эвергранд“, контракт рассчитан на один сезон. Клуб создал для меня прекрасные условия и ставит высокие задачи. Командой руководит именитый тренер, от которого я с удовольствием буду перенимать опыт и повышать своё мастерство. Китайский чемпионат давно вызывает большой интерес, и я рада, что следующий сезон проведу в этой команде», — цитирует Кошелеву «Р-Спорт».

Кошелева является трёхкратной чемпионкой России (2008, 2010, 2011).

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