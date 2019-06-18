Зиничев: «Вакифбанк» пытается переманить Огненович

Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев сообщил, что турецкий «Вакифбанк» проявляет активный интерес к связующей Майе Огненович. В составе столичного клуба чемпионка мира выиграла Суперлигу, Кубок и Суперкубок России.
«По моей информации, турецкий клуб „Вакифбанк“ вместе с рядом агентов всеми силами пытается переманить нашу основную связующую Майю Огненович к себе в команду на следующий сезон. Притом что у неё контракт с „Динамо“ действует на сезон-2019/20, она подписала его ещё в конце февраля. У нас состав на следующий сезон был давно сформирован. Многие игроки продлили свои контракты с „Динамо“ в том числе и потому, что в команде должна была остаться Огненович. Естественно, окончательное решение будет за Майей. Просто так мы не отдадим „Вакифбанку“ игрока. Как и бывает в таких ситуациях, должен быть выкуп действующего контракта. Мы будем защищать наши интересы в том числе и на уровне европейской и международной федераций.
Дыма без огня не бывает. Раз возникла такая ситуация, вероятно, игрок заинтересован в переходе. Ждём развязки ситуации. Если наша основная связующая уйдет, нам же тоже нужно суметь найти нового игрока. При этом составы клубов на следующий сезон уже сформированы, связующие высокого уровня на контрактах", — цитирует Зиничева РИА «Новости».
Огненович перешла в «Динамо» из турецкого «Экзачибаши».
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