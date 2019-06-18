Березин: проигрывать большинство матчей в сезоне – тяжёлое испытание

Директор нижневартовской «Югры-Самотлор» Алексей Березин оценил выступление команды в сезоне. Подопечные Валерия Пясковского сохранили прописку в Суперлиге, трижды обыграв в переходных матчах «Нефтяник» из Оренбурга.



«Доволен тем, что, вернувшись в лигу по стечению обстоятельств, «Самотлор» достойно провёл сезон и уверенно подтвердил прописку по спортивному принципу, одержав 11 побед в последних 15 матчах чемпионата.

Все игроки, выступавшие в «Самотлоре» по ходу сезона, внесли свою лепту в результат. В создании команды мы прошли три этапа. Первый начался, когда было объявлено, что «Самотлор» допущен к чемпионату Суперлиги. Это был период эмоционально заряженной, максимально психологически мотивированной, но всё-таки обреченной команды. Этой командой мы дома вырвали две суперважные победы над Уфой и Новой, но кризис был неизбежен. Началом второго этапа считаю назначение капитаном команды Александра Кривца и перестройку линии принимающих (пришли Петров, Никишин и Борисенко). На этот период пришлись многочисленные травмы и болезни игроков, но закладывались основы того, что сейчас стали называть командной химией: каждый игрок понимал свою функцию не только в матчах, но и в рутинной тренировочной работе, в раздевалке. Важнейшую и решающую роль в формировании команды сыграло появление связующего Игнатьева и диагонального Уильямса.

Большинство игроков подтвердили свой игровой уровень, есть кто сыграл лучше ожидаемого, есть и разочаровавший… Но, извините, без фамилий! Публично поблагодарю за сезон только Макса Новгородова и пожелаю ему успехов.

«Самотлор» справляется с поставленной задачей – это ключевая фраза. Представлять свой регион и родной город в российской волейбольной Суперлиге — это далеко не «низ», а скорее честь и достижение. Проигрывать большинство матчей в сезоне – тяжёлое испытание! Но понимание того, что команда честно и по максимуму выполняет свою работу помогают пережить это. И терпим мы это испытание, чтобы сохранять надежду на «качественный шаг» при изменении финансовых и других условий", — цитирует Березина официальный сайт клуба.