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Д. Волков, Клюка и Власов покинули расположение сборной России

Д. Волков, Клюка и Власов покинули расположение сборной России
Волейбол / Сборная России 0

Генеральный менеджер сборной России Сергей Тетюхин сообщил, что состав команды перед четвёртым этапом Лиги наций пополнили доигровщики Антон Семышев и Кирилл Урсов.

«После уик-энда в Иране расположение сборной России покинули доигровщики Дмитрий Волков и Егор Клюка, а также блокирующий Илья Власов. По пути в Бразилию к нам присоединились два доигровщика – Антон Семышев и Кирилл Урсов», – приводит слова Тетюхина «Спорт Бизнес Online».

По итогам трёх этапов подопечные Туомаса Саммельвуо занимают четвёртое место в турнирной таблице.

Матчи четвёртого этапа с участием сборной России пройдут в Куябе (Бразилия). 21 июня россияне сыграют с немцами, 22-го — с болгарами, 23-го — с бразильцами. В финальный раунд, который пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго, выйдут шесть команд, включая сборную США (хозяин финала).

Мужская сборная России — четвёртая в турнирной таблице Лиги наций
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