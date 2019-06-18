Д. Волков, Клюка и Власов покинули расположение сборной России

Генеральный менеджер сборной России Сергей Тетюхин сообщил, что состав команды перед четвёртым этапом Лиги наций пополнили доигровщики Антон Семышев и Кирилл Урсов.
«После уик-энда в Иране расположение сборной России покинули доигровщики Дмитрий Волков и Егор Клюка, а также блокирующий Илья Власов. По пути в Бразилию к нам присоединились два доигровщика – Антон Семышев и Кирилл Урсов», – приводит слова Тетюхина «Спорт Бизнес Online».
По итогам трёх этапов подопечные Туомаса Саммельвуо занимают четвёртое место в турнирной таблице.
Матчи четвёртого этапа с участием сборной России пройдут в Куябе (Бразилия). 21 июня россияне сыграют с немцами, 22-го — с болгарами, 23-го — с бразильцами. В финальный раунд, который пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго, выйдут шесть команд, включая сборную США (хозяин финала).
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