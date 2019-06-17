Мужская сборная России — четвёртая в турнирной таблице Лиги наций

Вчера, 16 июня, в мужской Лиге наций были сыграны матчи заключительного тура третьего этапа. В турнирной таблице лидирует сборная Ирана. Команда России, выигравшая семь матчей из девяти, занимает четвёртую строчку.
Лига наций. Мужчины. Третий этап. Третий тур
Иран — Россия — 3:0 (25:20, 26:24, 25:23).
Польша — Канада — 3:1 (25:20, 25:27, 25:20, 28:26).
Япония — Австралия — 3:2 (25:18, 25:27, 23:25, 25:22, 17:15).
Китай — Сербия — 1:3 (17:25, 22:25, 27:25, 18:25).
Аргентина — Германия — 3:2 (25:19, 23:25, 23:25, 25:23, 15:10).
Франция — США — 1:3 (25:23, 22:25, 26:28, 25:27).
Португалия — Бразилия — 0:3 (19:25, 21:25, 18:25).
Болгария — Италия — 1:3 (14:25, 20:25, 25:23, 21:25).
Турнирная таблица
1. Иран – 8 побед — 1 поражение (24 очка).
2. Бразилия – 8-1 (22).
3. Италия — 7-2 (21).
4. Россия — 7-2 (20).
5. Франция – 6-3 (19).
6. США — 5-4 (16).
7. Польша – 5-4 (15).
8. Сербия – 5-4 (13).
9. Аргентина — 4-5 (12, сеты — 17:18, очки — 808:792).
10. Канада — 4-5 (12, сеты — 17:18, очки — 790:807).
11. Япония – 4-5 (10).
12. Болгария – 3-6 (8).
13. Португалия – 2-7(7).
14. Германия – 2-7 (6).
15. Австралия – 1-8 (7).
16. Китай – 1-8 (4).
Матчи четвёртого этапа с участием сборной России пройдут в Куябе (Бразилия). 21 июня подопечные Туомаса Саммельвуо сыграют с немцами, 22-го — с болгарами, 23-го — с бразильцами.
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