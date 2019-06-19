Сенатор: Карполя нужно внести в «Книгу рекордов Гиннесса»

Сенатор Совета Федерации Эдуард Россель, побывавший на церемонии открытия памятника Николаю Карполю и «Уралочке» в Екатеринбурге, назвал этот клуб уникальным, а тренера предложил включить в «Книгу рекордов Гиннесса»



«Нельзя не вспомнить об истории нашей команды, нельзя не вспомнить о главном инициаторе, вдохновителе этой команды, Николае Васильевиче. Команда была создана в 1966 году, а в 1969 году Карполь стал главным тренером. Сегодня мы отмечаем 50-летие его тренерской деятельности. Отмечу и роль Бориса Николаевича Ельцина, который интересовался матчами почти каждый день, ходил на все игры, переживал и поддерживал команды. В 1990 году мы попали в самый тяжёлый период нашей истории, надо было сохранить наш клуб. И мы нашли спонсора, который поддержал нас в трудную минуту. И мы сохранили эту замечательную команду.

Я недавно задумался, а какие виды спорта у нас имеют такие же достижения, как «Уралочка». И я не нашёл такого примера. Этот случай уникальный в нашей истории. Карполя нужно внести в «Книгу рекордов Гиннесса», чтобы все знали о нём и его истории. Эта скульптурная композиция будет символизировать прошлые победы и заставлять нас всех работать дальше, чтобы наша «Уралочка» снова поднялась вверх. Николай Васильевич несколько раз падал, несколько раз поднимался и сейчас в очередной раз поднимается. Мы оба тагильчане, а в Тагиле народ крепкий, поэтому думаю, что он снова подготовит команду чемпионов», — цитирует Росселя официальный сайт клуба.



Скульптор Алексей Чебаненко и президент Уральского центра монументального искусства Иван Дубровин рассказали о деталях создания скульптуры.



«Скульптурная композиция – огромный труд большого количества людей. Идея – сказать «спасибо» Николаю Васильевичу Карполю за его труд, за то, что он ценой своего здоровья создаёт такие замечательные команды. Я восхищаюсь вашим подвигом. И участие в этой работе – для меня огромная честь. Когда возникла идея, с первой секунды работа пошла легко, а это редкость для творческого человека. Здесь чувствуется энергетика спорта и побед. Надеюсь, что нам удалось передать дух побед», — сказал Чебаненко.



«Мы здесь показали «движение вверх». При всей массивности скульптур мы видим здесь стоп-кадр, как будто Николай Васильевич говорит: «Замри!» Карполь заставляет людей прыгнуть выше головы, чтобы достигнуть цели, и это получается. И медали, покрытые чистым золотом, вписаны в историю. Мы работали как на войне, 24 часа, и сейчас дарим вам такой подарок. Эта композиция будет стоять вечно как напоминание о величии России», — отметил Дубровин.