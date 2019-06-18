В Екатеринбурге состоялось открытие памятника Карполю и «Уралочке»

Сегодня, 18 июня, в Екатеринбурге состоялось открытие памятника Николаю Карполю и команде «Уралочка». Скульптура получила название «Уралочке посвящается».

Наина Ельцина, супруга первого президента России Бориса Ельцина, прокомментировала открытие памятника.

«У памятника очень необычное название — «Уралочке посвящается». Памятник, посвящённый нашей любимой команде „Уралочка“, великолепной команде. Главный тренер, конечно, главный герой в этой композиции, потому что другого такого тренера, как Николай Васильевич Карполь, в мире нет. Человек-легенда, признан во всём мире, его знают все. Он удостоен звания «Герой труда РФ». Невозможно найти слова, которыми можно описать, как мы его любим и уважаем. Я считаю, что он сделал великое дело, сделав такую команду — „Уралочка“. Мы все должны попросить, чтобы он внимательно относился к своему здоровью, потому что он очень-очень нужен. А „Уралочке“ пожелаем новых спортивных побед», — передаёт слова Ельциной корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.