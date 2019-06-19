Волейболистка сборной США рассказала, почему танцевала на игре с Россией

Волейболистка сборной США Андреа Дрюс прокомментировала победу над командой Нидерландов в матче пятого этапа Лиги наций в Екатеринбурге со счётом 3:2 (25:21, 23:25, 22:25, 28:26, 15:9).
«Сегодня я сыграла лучше, чем вчера (улыбается). В принципе довольна своей игрой. В игре бывают взлёты и падения, невозможно показывать всё время свои 100%, идеальный волейбол. Помогло, что мы решили свою задачу, обеспечили себе выход в „Финал шести“. Это дало немного свободы, раскрепостило. Теперь можно сосредоточиться на каких-то элементах в игре, дать молодым игрокам почувствовать, что это за турнир.
Вчера я была суперзвездой на скамейке запасных? (Смеется.) Да, это очень важно для нас. Эти танцы, с одной стороны, поддерживают тех, кто на площадке, дают энергию всей команде, а с другой стороны, мы остаёмся разогретыми, не остываем, так что всегда готовы выйти на площадку без раскачки (улыбается)», — передаёт слова Дрюс корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.
Вчера, 18 июня, американки в трёх сетах победили сборную России.
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