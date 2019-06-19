Американки на тай-брейке победили голландок в матче Лиги наций в Екатеринбурге
Женская сборная Нидерландов в матче 2-го тура пятого этапа Лиги наций в Екатеринбурге проиграла команде США со счётом 2:3 (21:25, 25:23, 25:22, 26:28, 9:15). Для представительниц Европы это девятое поражение в 14 встречах. Подопечные Карча Кирая одержали 11-ю победу.
Лига наций. Женщины. Пятый этап. 2-й тур. Екатеринбург
Нидерланды — США — 2:3 (21:25, 25:23, 25:22, 26:28, 9:15).
Завтра, 20 июня, голландки сыграют с россиянками, а американки встретятся с командой Таиланда.
Выход в финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, себе уже гарантировали сборные Бразилии, Италии, США, Китая и Турции. Женская сборная России, занимающая 14-е место, потеряла шансы на выход в «Финал шести» по итогам четвёртого этапа Лиги наций.
Женская сборная России — 14-я в турнирной таблице Лиги наций
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