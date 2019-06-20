Тренер – о поражении от Нидерландов: не нашлось лидера, который бы вышел и решил

Тренер женской сборной России по волейболу Александр Красильников подвёл итоги матча третьего тура пятого этапа Лиги наций, в котором его подопечные уступили команде Нидерландов со счётом 0:3.



«Вторая партия в принципе была в наших руках. Одной неправильной передачей перевернули игру. Хотя в концовке вели 24:19, надо уметь выигрывать концовки. Потеряли концентрацию, растерялись. Не нашлось лидера, который бы вышел и решил. Если бы выиграли партию, думаю, завязалась бы борьба, пошла бы другая игра.



Это уже 15-я игра, некоторые люди играли почти все матчи, усталость накопилась. У Голландии очень сложная подача. Пару мячей не довели, и появился небольшой мандраж. Но затем нашли в себе силы, вернулись в игру. В третьей партии снова провалились в начале партии. Но я хочу поблагодарить наших девочек за то, что не опустили руки, боролись из последних сил. Нашли в себе силы постараться более-менее достойно завершить этот матч.



На олимпийском отборе шансы есть, но надо работать. Впереди месяц, будет плотный сбор, серия товарищеских игр, мы обязаны подойти к серии товарищеских турниров в хорошей форме», — передаёт слова Красильникова корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.

