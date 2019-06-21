Казанский «Зенит» — Спиридонову и Алексееву: спасибо, парни!
Доигровщик казанского «Зенита» Алексей Спиридонов и диагональный Никита Алексеев покинули команду.
«Желаем ребятам крепкого здоровья, успешного продолжения карьеры, и новых побед как на площадках так и за их пределами!» — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».
В минувшем сезоне Спиридонов провёл 12 матчей в чемпионате России и 5 — в Лиге чемпионов. Алексеев в завершившемся сезоне провёл 27 матчей в Суперлиге и 9 — в ЛЧ. В обоих турнирах подопечные Владимира Алекно завоевали серебро.
Напомним, Спиридонов и Алексеев будут выступать за уфимский «Урал». Алексей играл в составе «Урала» в сезоне-2012/13. Вернулся в уфимскую команду и Никита (2012–2014, 2015/16).
Запись доступна в «твиттере» казанского «Зенита».
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