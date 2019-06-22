Российские волейболисты нанесли поражение сборной Германии в Лиге наций

Мужская сборная России в первом матче четвёртого этапа волейбольной Лиги наций в бразильском городе Куяба обыграла сборную Германии со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:19, 25:14). Таким образом, подопечные Туомаса Саммельвуо одержали восьмую победу в 10 матчах нынешнего розыгрыша турнира.

Лига наций. Мужчины. Четвёртый этап. Первый тур. Куяба, Бразилия

Германия — Россия — 1:3 (25:22, 21:25, 19:25, 14:25).

В следующем туре российская команда завтра, 23 июня мск, сыграет со сборной Болгарии, а на следующий день проведёт поединок с командой Бразилии.

В финальный раунд соревнований, который пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго, выйдут шесть команд, включая сборную США (хозяйка финала).