Российские волейболисты нанесли поражение сборной Германии в Лиге наций
Мужская сборная России в первом матче четвёртого этапа волейбольной Лиги наций в бразильском городе Куяба обыграла сборную Германии со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:19, 25:14). Таким образом, подопечные Туомаса Саммельвуо одержали восьмую победу в 10 матчах нынешнего розыгрыша турнира.
Лига наций. Мужчины. Четвёртый этап. Первый тур. Куяба, Бразилия
Германия — Россия — 1:3 (25:22, 21:25, 19:25, 14:25).
В следующем туре российская команда завтра, 23 июня мск, сыграет со сборной Болгарии, а на следующий день проведёт поединок с командой Бразилии.
В финальный раунд соревнований, который пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго, выйдут шесть команд, включая сборную США (хозяйка финала).
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