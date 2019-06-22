Чемпион Европы по волейболу Мигель Фаласка скончался в возрасте 46 лет

Известный испанский волейболист и тренер Мигель Фаласка скоропостижно скончался в Италии. По информации Sportowe Fakty, причиной смерти 46-летнего специалиста стал сердечный приступ.
Фаласка, возглавлявший итальянский клуб «Монца», присутствовал на свадьбе помощника тренера, когда ему внезапно стало плохо. В гостиницу были вызваны медицинские службы, оказавшие необходимую помощь, однако спасти бывшего спортсмена врачам не удалось.
Мигель Фаласка в течение 16 лет выступал за национальную сборную Испании, в составе которой стал победителем чемпионата Европы 2007 года в России. Последним клубом, за который волейболист выступал в качестве игрока, был уфимский «Урал».
С 2016 по 2017 год Фаласка возглавлял мужскую сборную Чехии, после чего перебрался в Италию. Он являлся главным тренером «Монцы» с 2018 года.
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