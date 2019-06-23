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Российские волейболисты нанесли поражение сборной Болгарии в Лиге наций

Российские волейболисты нанесли поражение сборной Болгарии в Лиге наций
Волейбол / Сборная России 0

Мужская сборная России во втором матче четвёртого этапа волейбольной Лиги наций в бразильском городе Куяба обыграла сборную Болгарии со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:21). Таким образом, подопечные Туомаса Саммельвуо одержали девятую победу в 11 матчах нынешнего розыгрыша турнира. Встречу обслуживал главный арбитр Вальтер Уго Вера Мечан из Перу.

Лига наций. Мужчины. Четвёртый этап. Второй тур. Куяба, Бразилия
Болгария — Россия — 0:3 (20:25, 20:25, 21:25).

В следующем туре российская команда завтра, 23 июня мск, сыграет со сборной Бразилии, а 28 июня проведёт поединок с командой Австралии.

В финальный раунд соревнований, который пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго, выйдут шесть команд, включая сборную США (хозяйку финала)

Лига наций (м)
23 июня 2019, воскресенье. 00:00 МСК
Болгария
0 : 3
20:25, 20:25, 21:25
Россия
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