Российские волейболисты нанесли поражение сборной Болгарии в Лиге наций

Мужская сборная России во втором матче четвёртого этапа волейбольной Лиги наций в бразильском городе Куяба обыграла сборную Болгарии со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:21). Таким образом, подопечные Туомаса Саммельвуо одержали девятую победу в 11 матчах нынешнего розыгрыша турнира. Встречу обслуживал главный арбитр Вальтер Уго Вера Мечан из Перу.



Лига наций. Мужчины. Четвёртый этап. Второй тур. Куяба, Бразилия

Болгария — Россия — 0:3 (20:25, 20:25, 21:25).



В следующем туре российская команда завтра, 23 июня мск, сыграет со сборной Бразилии, а 28 июня проведёт поединок с командой Австралии.



В финальный раунд соревнований, который пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго, выйдут шесть команд, включая сборную США (хозяйку финала)