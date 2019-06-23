Кобзарь: приятно победить команду, которая показывает такой же силовой волейбол

Капитан сборной России по волейболу Игорь Кобзарь оценил игру команды во втором матче четвёртого этапа Лиги наций в бразильском городе Куяба. Подопечные Туомаса Саммельвуо обыграли Болгарию со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:21).

Российские волейболисты одержали девятую победу в 11 поединках нынешнего розыгрыша турнира.

«Болгария показывает такой же силовой волейбол, как и мы. Всегда приятно побеждать команду с такими характеристиками. Порадовала поддержка, которую мы получили от болельщиков. Бразильцы любят волейбол. Атмосфера на трибунах была отличной», — приводит слова Кобзаря пресс-служба соревнований.

В следующем туре сборная России сегодня, 23 июня, сыграет с Бразилией, а 28 июня проведёт поединок с командой Австралии.