«Нова» арендовала либеро «Кузбасса»

Либеро кемеровского «Кузбасса» Александр Моисеев проведёт следующий сезон в новокуйбышевской «Нове». 24-летний игрок будет выступать за команду Александра Горбаткова на правах аренды.
В сезоне-2018/19 волейболист помог «Кузбассу» выиграть чемпионат России, Кубок Сибири и Дальнего Востока и стать полуфиналистом Кубка ЕКВ.
«Последние три сезона, которые я провёл в первой команде, дали мне огромный опыт в плане тренировочного процесса, психологической уверенности. Это пошло мне на пользу, плюс конкуренция с Лаури – он топ-либеро, у которого можно многому поучиться. Сейчас я временно покидаю клуб, для меня хорошо, что я буду получать больше игровой практики, проявлять себя, чтобы в дальнейшем стать сильнее и прийти в «Кузбасс» уже в другой роли», — цитирует Моисеева официальный сайт «Кузбасса».
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