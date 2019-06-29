«Пляжники» Лямин и Мыськив с поражения стартовали на ЧМ в Гамбурге
В Гамбурге (Германия) продолжается чемпионат мира по пляжному волейболу. В соревнованиях мужчин Россию на турнире представляют четыре пары: Вячеслав Красильников/Олег Стояновский, Илья Лешуков/Константин Семёнов, Никита Лямин/Тарас Мыськив и Игорь Величко/Максим Худяков.
В матче первого тура группового этапа соревнований Лямин и Мыськив потерпели поражение от мексиканской пары Хуан Вирхен/Ломбардо Онтиверос со счётом 0:2 (18:21, 21:23).
Выступающие в группе J Лямин и Мыськив последними из россиян начали соревнования. Ранее Красильников и Стояновский успели одержать две победы в матчах группы С и досрочно гарантировать себе место в плей-офф. Лешуков и Семёнов стартовали с победы, а Величко и Худяков — с поражения.
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