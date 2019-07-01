Московское «Динамо» подписало контракт с чемпионом Европы Жигаловым

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о подписании контракта с чемпионом Европы 2017 года, победителем Лиги чемпионов 2014 года, обладателем Кубка России 2013 года 29-летним диагональным Максимом Жигаловым.

В российской Суперлиге он выступал за кемеровский «Кузбасс», белгородское «Белогорье» и новосибирский «Локомотив». В минувшем сезоне Максим играл за польский «Радом».

В чемпионате Польши Жигалов провёл 18 матчей и набрал 202 очка. «Радом» занял пятое место.

«Мы желаем Максиму успешного выступления в нашей команде и надеемся, что «Динамо» станет для игрока важным этапом в карьере!» — говорится в сообщении.

Жигалов — чемпион России (2012/13), серебряный (2009/10, 2014/15) и бронзовый (2010/11, 2013/14) призёр Суперлиги.