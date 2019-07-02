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Чередник стал новым главным тренером «Автомобилиста»

Чередник стал новым главным тренером «Автомобилиста»
Волейбол / Суперлига мужчины 0

Тренер Юрий Чередник, ранее работавший с московским «Динамо» и красноярским «Енисеем», возглавил «Автомобилист» – фарм-клуб санкт-петербургского «Зенита», выступающий в Высшей лиге «А», сообщает «Спорт Бизнес Online».

53-летний специалист трижды приводил «Динамо» к медалям чемпионата России. В 2010 году столичный клуб завоевал серебро Лиги чемпионов. Под руководством Чередника «Енисей» в первый же сезон вышел в Суперлигу. В дебютном сезоне в элитном дивизионе сибирская команда заняла седьмое место.

В июне 2018 года Чередник возглавил женское московское «Динамо», а в октябре клуб объявил о расставании с тренером. После этого Чередник работал спортивным директором «Автомобилиста».

В минувшем сезоне «Автомобилист» занял седьмое место в Высшей лиге «А».

Юрий Чередник покинул пост главного тренера московского «Динамо»
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