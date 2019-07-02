Чередник стал новым главным тренером «Автомобилиста»

Тренер Юрий Чередник, ранее работавший с московским «Динамо» и красноярским «Енисеем», возглавил «Автомобилист» – фарм-клуб санкт-петербургского «Зенита», выступающий в Высшей лиге «А», сообщает «Спорт Бизнес Online».
53-летний специалист трижды приводил «Динамо» к медалям чемпионата России. В 2010 году столичный клуб завоевал серебро Лиги чемпионов. Под руководством Чередника «Енисей» в первый же сезон вышел в Суперлигу. В дебютном сезоне в элитном дивизионе сибирская команда заняла седьмое место.
В июне 2018 года Чередник возглавил женское московское «Динамо», а в октябре клуб объявил о расставании с тренером. После этого Чередник работал спортивным директором «Автомобилиста».
В минувшем сезоне «Автомобилист» занял седьмое место в Высшей лиге «А».
- 2 июля 2019
-
14:03
-
13:36
-
13:02
-
12:45
-
12:17
-
11:02
-
10:38
-
10:06
-
09:55
-
09:05
- 1 июля 2019
-
19:29
-
16:08
-
16:01
-
15:01
-
14:00
-
13:50
-
12:57
-
12:15
-
11:11
-
10:07
-
09:11
-
09:07
-
09:01
- 30 июня 2019
-
20:15
-
18:50
-
17:18
-
15:45
-
13:36
-
12:50
-
11:07
-
08:18
- 29 июня 2019
-
20:47
-
20:20
-
18:46
-
18:01