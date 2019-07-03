«Локомотив» представил фото со строительства арены в Новосибирске

В Новосибирске продолжается строительство нового волейбольного центра, который станет домашней ареной местного «Локомотива», через год может принять один из этапов Лиги наций, а в 2022 году примет игры чемпионата мира, сообщает официальный сайт клуб.
«В главном зале заканчивается заливка железобетонных перекрытий, монтаж подтрибунных балок и армирование трибун, выкладываются парапеты, а параллельно с этим ведётся обслуживание инженерных систем. Общая высота стадиона достигнет 15 метров, расстояние между площадкой и нижней фермой будет составлять 12,5 метра. Что касается самой арены, то площадка по традиции будет в центре, под потолком разместится телевизионный куб. Вокруг площадки размечены специфические места – для судей, журналистов и телевизионщиков, куда будут подводиться инженерные коммуникации – розетки, свет, интернет и так далее.
Главный зал будет рассчитан на 5 тысяч мест: 4,5 тысячи стационарных мест плюс откатные трибуны, которые вместят ещё 500 мест», — говорится в сообщении.
Фото доступны в «инстаграме» «Локомотива».
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