Стала известна причина включения «Локомотива» в состав участников Кубка ЕКВ

Новосибирский «Локомотив» по итогам минувшего розыгрыша российской Суперлиги занял пятое место и завоевал путёвку в Кубок вызова. Однако на состоявшейся в Люксембурге вчера, 26 июня, жеребьёвке мужского Кубка вызова Россия представлена не была.

Два российских клуба — «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит» — выступят в Кубке ЕКВ.

«Учитывая высокий зрительский интерес к волейбольным матчам в Новосибирске, Европейская конфедерация волейбола в качестве исключения предоставила место сибирской команде в более престижном еврокубке — Кубке ЕКВ», — сообщается на официальном сайте новосибирского клуба.

В 1/16 финала «железнодорожники» сыграют с французским «Шомоном», а «Зенит» встретится с болгарским «Нефтохимиком».