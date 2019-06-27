Стала известна причина включения «Локомотива» в состав участников Кубка ЕКВ
Новосибирский «Локомотив» по итогам минувшего розыгрыша российской Суперлиги занял пятое место и завоевал путёвку в Кубок вызова. Однако на состоявшейся в Люксембурге вчера, 26 июня, жеребьёвке мужского Кубка вызова Россия представлена не была.
Два российских клуба — «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит» — выступят в Кубке ЕКВ.
«Учитывая высокий зрительский интерес к волейбольным матчам в Новосибирске, Европейская конфедерация волейбола в качестве исключения предоставила место сибирской команде в более престижном еврокубке — Кубке ЕКВ», — сообщается на официальном сайте новосибирского клуба.
В 1/16 финала «железнодорожники» сыграют с французским «Шомоном», а «Зенит» встретится с болгарским «Нефтохимиком».
Российские клубы узнали соперников в 1/16 финала Кубка ЕКВ
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