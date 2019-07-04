Курек не поможет сборной Польши в олимпийской квалификации и на ЧЕ

Президент Федерации волейбола Польша Яцек Каспржик сообщил, что нападающий варшавского «Онико» и сборной Польши Бартош Курек не поможет национальной команде в олимпийской квалификации и на чемпионате Европы.
«Это очень неприятная новость, но Бартек не сможет помочь сборной Польши ни в олимпийской квалификации в августе ни на чемпионате Европы. Пока неизвестно, выйдет ли он на площадку в форме сборной Польши в этом сезоне», — приводит слова Каспржика Przeglad Sportowy.
В апреле Бартош Курек перенёс операцию на поясничном отделе позвоночника. Матчи олимпийской квалификации пройдут в Гданьске с 9 по 11 августа. Соперниками действующих чемпионов мира поляков будут команды Франции, Словении и Туниса.
В 2012-2013 года Бартош защищал цвета московского «Динамо».
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