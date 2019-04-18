Курек перенесёт операцию и может пропустить олимпийскую квалификацию

Нападающий варшавского «Онико» и сборной Польши Бартош Курек перенесёт операцию на поясничном отделе позвоночника, сообщает Sportowe Fakty. Ожидается, что чемпион мира 2018 года пропустит не менее трёх месяцев.



Вероятнее всего, 30-летний волейболист пропустит олимпийскую квалификацию, которая пройдёт в Гданьске с 9 по 11 августа. Соперниками поляков будут команды Франции, Словении и Туниса.

В 2012-2013 года Бартош защищал цвета московского «Динамо».

«Онико» хотел заменить Курека Мачеем Музаем в качестве medical joker (игрок, подписанный клубом для замены другого игрока в заявке в случае травмы). Однако польская лига отклонила просьбу. Музай, выступавший за польский «Гданьск», продолжит карьеру в сургутском «Газпроме-Югра».