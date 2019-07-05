Волейболистка Лазарева продолжит карьеру во Франции
Волейболистка Анна Лазарева, ранее выступавшая за московское «Динамо», подписала годичный контракт с французским клубом «Волеро Ле Канне». Об этом сообщил агент спортсменки Боян Симурина, информирует «Р-Спорт».
В минувшем сезоне чемпионата Франции «Волеро Ле Канне» дошёл до полуфинала.
В следующем сезоне во французской команде вместе с Лазаревой будет играть ещё одна россиянка — Анастасия Корниенко.
В составе «Динамо» Лазарева трижды выигрывала Суперлигу (2016, 2018, 2019). С 2016 по 2017 год она выступала за «Енисей», с которым стала бронзовым призёром чемпионата России.
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