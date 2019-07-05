Доигровщик Пакшин вернулся в «Кузбасс»

Кемеровский «Кузбасс» на своём официальном сайте объявил о возвращении в клуб 21-летнего доигровщика Романа Пакшина. Минувший сезон волейболист на правах аренды провёл в «Академии-Казань», которая заняла 10-е место в Высшей лиге «А».

В сезоне-2016/17 Роман выступал за «Кузбасс-2», а в сезоне-2017/18 играл за первую команду.

«В конце прошлого сезона, когда руководство приняло решение, что мне нужно отправиться в аренду, чтобы получить игровую практику, я понял, что для меня это новый этап в жизни. Поступило предложение из Казани, где главным тренером был очень хороший специалист Константин Анатольевич Сиденко. Кроме того Казань ближе к семье и дому, это, конечно, большой плюс. В Казани в клубе серьёзное отношение и требовалась самоотдача, я выкладывался на каждой тренировке, в результате — основной состав и ключевая роль в команде.

Уровень Высшей лиги «А» не сравнится с Молодёжной лигой, это всё-таки ближе к Суперлиге по возрасту. Я был одним из самых молодых игроков в лиге, поэтому сначала было непривычно, но с каждой игрой опыт, полученный в предыдущих играх, чувствовался. Я очень рад и счастлив, что возвращаюсь в «Кузбасс». Кемеровскому клубу я обязан, ведь здесь поверили в меня и дали мне дорогу в профессиональный большой волейбол. В новом сезоне я готов выложиться на 200%, и от молодого игрока всегда ждут эмоций, которые помогут команде бороться только за самые высокие места», — сказал Пакшин.