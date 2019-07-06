Российские волейболисты выиграли первый матч под руководством Вербова в Неаполе

Мужская сборная России по волейболу одержала победу в стартовом матче соревнований в рамках Универсиады в Неаполе (Италия). Российская команда в четырёх партиях обыграла соперников из Португалии со счётом 3:1 (24:26, 25:15, 25:20, 25:17). Это первый матч сборной России под руководством главного тренера Алексея Вербова, которому помогает Константин Сиденко.

6 июля вторым соперником сборной России станет команда Южной Кореи. Также в подгруппе В россияне сыграют с командами США и Китая.

На предварительном этапе у мужчин выступает 20 команд. Они разбиты на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу за награды, остальные примут участие в утешительном турнире за 9-20-е места.

Волейбол. Универсиада. Неаполь, Италия

Мужчины. Группа В. Первый тур

Россия – Португалия — 3:1 (24:26, 25:15, 25:20, 25:17).